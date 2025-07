Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Herrnburg

Grevesmühlen (ots)

Am Nachmittag des 02.07.2025 kam es gegen 18:00 Uhr, auf der L2 zwischen Lüdersdorf und Herrnburg, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. An der Spitze einer Kolonne mehrerer Kraftfahrzeuge setzte eine 25-jährige Traktorfahrerin zum Linksabbiegen an. Ein sich in diesem Moment in gleicher Fahrtrichtung und im Überholvorgang befindender 33-jähriger Motorradfahrer übersah den Abbiegevorgang und stieß mit dem Traktor zusammen. Der Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Auf Grund eines erlittenen Schockes mussten neben der Beteiligten Traktorfahrerin auch weitere Unfallzeugen, am mehreren Stunden gesperrten Unfallort, medizinisch und seelsorgerisch betreut werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam neben einem DEKRA Sachverständigen auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

