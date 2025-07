POL-HRO: Brand einer Ackerfläche bei Schmadebeck zwischen Satow und Kröpelin im Landkreis Rostock

Warin (LK NWM) (ots) - Nachdem mehrere unbekannte Täter im Verlauf der zurückliegenden Nacht in einen Getränkehandel in Warin eingedrungen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Wismarer Polizei und teilte den Einbruch in einen Getränkemarkt in Warin mit. Beim Eintreffen der Funkstreifenwagen hatten sich die Unbekannten bereits ...

