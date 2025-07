Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrunkener Autofahrer rammt Motorradfahrer bei Vellahn

Vellahn (ots)

Auf der B5 zwischen Vellahn und Dersenow hat am Dienstagnachmittag ein alkoholisierter Autofahrer einen Motorradfahrer angefahren und dabei leicht verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge überholte der 23-jährige Autofahrer vor einer Baustellenampel erst einen LKW ehe er mit einem davorhaltenden 55-jährigen Motorradfahrer zusammenstieß. Dabei stürzte der 55-Jährige und verletzte sich an der Hüfte. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Polizisten beim Autofahrer einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest. Außerdem ergab eine Fahrerlaubnisabfrage, dass der 23-jährige Rumäne nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell