POL-HRO: Zwei Fahrradfahrer verunfallen am gestrigen Tag bei Zusammenstößen mit Kraftfahrzeugen und werden leicht verletzt

LK LUP/Neu Kaliß/Retgendorf (ots)

Am gestrigen Tag kam es im Bereich des Landkreises Ludwigslust-Parchim zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer beteiligt waren und leicht verletzt wurden.

Gegen 7 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW-Fahrer und einer Fahrradfahrerin in Neu Kaliß. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Volvo den Hauskoppelweg von der Schulstraße kommend in Weiterfahrt zum Alten Postweg. In einer Linkskurve stieß er jedoch seitlich mit einer ihm entgegenkommenden 45-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die 45-Jährige stürzte und verletzte sich, sodass eine medizinische Behandlung vor Ort notwendig war. Diesbezüglich kam auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Frau wurde im Anschluss leicht verletzt für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Unfallursächlich ist laut vorliegenden Erkenntnissen vermutlich ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot seitens des PKW-Fahrers, der zudem zum Unfallzeitpunkt stark durch die Sonne geblendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200EUR.

Einen weiteren Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrer gab es gegen 17:30 Uhr in Retgendorf (Gemeinde Dobin am See). Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr ein 10-jähriger Junge zunächst mit seinem Fahrrad die Grüne Straße, bei der es sich um eine Spielstraße handelt, ehe er auf die Seestraße fuhr, ohne einen vorfahrtberechtigten Transporter durchfahren zu lassen. Der 45-jähriger Fahrzeugführer konnte nicht verhindern, dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Jungen kam. Das Kind stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Junge dann in das Helios Krankenhaus nach Schwerin verbracht. Inwiefern ein Defekt an den Bremsen des Fahrrades vorlag, ist gegenwärtig Gegenstand der Verkehrsunfallermittlung. Der entstandene Sachschaden liegt in diesem Fall bei etwa 2.000EUR.

