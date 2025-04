POL-EU: Brand in exponierter Lage

Mechernich-Satzvey (ots) - Ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr, am Nachmittag des Ostersamstags, (19. April), mit seinem Motorroller, die Landstraße 11 von Satzvey kommend in Richtung Obergartzem, als er bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über seinen Motorroller verlor, stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

