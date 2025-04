POL-EU: Nach Ausweichmanöver gegen Baum gefahren

53881 Euskirchen (ots) - Am Freitag, 18.04.2025, gegen 00:45 Uhr, befuhr der 18jährige Swisttaler mit seinem Pkw die Arloffer Str. in Euskirchen-Kirchheim aus Rtg. Arloff kommend in Rtg. Flamersheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der Folge stieß er gegen einen Metallzaun und einen geparkten Pkw. In der ...

