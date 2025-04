POL-EU: Kollision mit Leitplanke nach Fahrfehler

Schleiden-Olef (ots) - Ein 61-jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Gemeinde Dahlem befuhr, am Morgen des Ostersamstags (19. April), die B265 von Schleiden kommend in Richtung Olef, als ihm auf seiner Fahrspur ein weißer Transporter entgegenkam. Beim Ausweichmanöver geriet der Dahlemer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, während sich der weiße Transporter in Richtung Schleiden entfernte. Der ...

