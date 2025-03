POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (10.03.2025) fuhr ein 23-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Meraner Straße. Gegen 19.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 23-Jährigen in der Meraner Straße. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter des 23-Jährigen noch blaue Versicherungskennzeichen aus dem ...

mehr