POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Augsburg - In den vergangenen Wochen kontrollierte die Verkehrspolizei Augsburg den Verkehr im Raum Augsburg sowie der Region. Neben den Kontrollen im Zusammenhang des diesjährigen Faschings führten die Einsatzkräfte weitere Kontrollstellen und Verkehrskontrollen durch. Am Mittwoch (05.03.2025) führten die Polizeibeamten Geschwindigkeitskontrollen insbesondere in Bereichen mit hohem Unfallrisiko, wie ...

mehr