Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Verkehr

Augsburg (ots)

Augsburg - In den vergangenen Wochen kontrollierte die Verkehrspolizei Augsburg den Verkehr im Raum Augsburg sowie der Region. Neben den Kontrollen im Zusammenhang des diesjährigen Faschings führten die Einsatzkräfte weitere Kontrollstellen und Verkehrskontrollen durch.

Am Mittwoch (05.03.2025) führten die Polizeibeamten Geschwindigkeitskontrollen insbesondere in Bereichen mit hohem Unfallrisiko, wie zum Beispiel in der Innenstadt Augsburgs, durch.

Am darauffolgenden Donnerstag (06.03.2025) legten die Einsatzkräfte ein besonderes Augenmerk auf die Nutzung von Sicherheitsgurten und die Einhaltung des Handynutzungsverbots während der Fahrt. Diese Kontrollen dienen der Prävention und dem Schutz der Verkehrsteilnehmer, da gerade das Nichttragen des Sicherheitsgurtes und die Ablenkung durch die Benutzung von Mobiltelefonen zu schwerwiegenden Unfällen führen können.

Am Freitag (07.03.2025) führten die Beamten u.a. weitere Alkohol- und Drogenkontrollen durch.

Bei den genannten Verkehrskontrollen stellten die Polizeibeamten Verstöße in den Bereichen Geschwindigkeit, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Handy- und Gurtnutzung, sowie verschiedene technische Mängel und unzureichend gesicherte Ladungen fest und ahndeten diese.

Die Verkehrspolizei Augsburg wird auch weiterhin stationäre wie mobile Kontrollen, die für die Verkehrssicherheit unerlässlich sind, durchführen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, damit jeder sicher ans Ziel kommt.

