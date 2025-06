POL-BOR: Gronau - Einbruch in Garage

Borken (ots) - Tatort: Borken, Auf der Flüt und Windhorststraße; Tatzeit: 30.05.2025, zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen zwei geparkte Autos in Borken. Die Fahrzeuge hatten an der Straße Auf der Flüt und an der Windhorststraße gestanden. Dort stachen die Täter am Freitagabend in jeweils zwei Reifen der Pkw. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in ...

mehr