Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Schwer verletzt nach Zusammenstoß

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Holtwick, Hamalandstraße / Fehringweg;

Unfallzeit: 30.05.2025, 14.50 Uhr;

Ein schwer Verletzter und ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Bocholt-Holtwick ereignet hat. Ein 26-jähriger Kradfahrer aus Reutlingen befuhr die Hamalandstraße in nördliche Richtung. Im Bereich der Heinrich-Hertz-Straße / Fehringweg bremste ein vorausfahrender Pkw ab, um nach links abzubiegen. Aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands konnte der 26-Jährige nicht rechtzeitig abbremsen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, versuchte er, links an dem Pkw vorbeizufahren. Dabei kam es dennoch zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Kradfahrer wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Bocholt blieb unverletzt. An dem Krad entstand ein Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hamalandstraße zwischen dem Kreisverkehr an der Dinxperloer Straße und der Morshüttenstegge gesperrt. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell