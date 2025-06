Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendiebe buchen Bargeld ab

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz und Neustraße;

Tatzeit: 30.05.2025, 12.10 Uhr, und 31.05.2025, 10.00 Uhr;

Unbemerkt zwei Geldbörsen entwendet hat ein Taschendieb in Bocholt. Die beiden Taten ereigneten sich Freitagmittag und Samstagvormittag an der Straße Berliner Platz und Neustraße. In beiden Fällen griff der Dieb in die Handtasche und stahl die Portemonnaies der Frauen. Im Nachhinein bemerkten die Geschädigten den Verlust ihrer Geldbeutel. Kurz darauf wurden bereits Abbuchungen von den Konten festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell