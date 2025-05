POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Am Westpark; Tatzeit: zwischen 27.05.2025, 17.30 Uhr und 28.05.2025, 14.00 Uhr; In einen Neubau eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Am Westpark in Gronau. Zwischen Donnerstagabend und Mittwochmittag drangen die Einbrecher vermutlich mit einem hinterlegten Originalschlüssel in das Haus ein. Die Unbekannten entwendeten mehrere Werkzeuge und Küchenmaschinen im Wert von ...

