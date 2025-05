Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Diebstahl eines Gabelstaplers

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Feldkamp;

Tatzeit: 28.05.2025, 21.40 Uhr;

Einen Gabelstapler entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Straße Feldkamp in Gronau-Epe. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete mehrere Personen, die einen Gabelstapler in einen Transporter mit niederländischem Kennzeichen luden und anschließend in unbekannte Richtung davonfuhren. Zu dem Geschehen kam es am Mittwochabend um 21.40 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

