Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Oberortwick;

Unfallzeit: 01.06.2025, 02.25 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Straße Oberortwick in Ahaus-Wüllen. Die 16-Jährige befuhr mit ihrem Rad die Oberortwicker Straße in Richtung Ahaus. Zwischen dem Schützenfestplatz und der Straße Kottland wurde sie von einem Pkw überholt, dessen Fahrer den erforderlichen seitlichen Sicherheitsabstand nicht einhielt. Um einen möglichen Zusammenstoß zu entgehen, wich die Geschädigte nach rechts aus. Infolge des unebenen Fahrbahnbelags verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweis erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell