Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Graffiti verursacht erheblichen Schaden

Germersheim (ots)

Am frühen Morgen des 10. Februar 2025 wurde ein Graffiti auf einem Zug in der Abstellanlage des Hauptbahnhofes in Germersheim festgestellt. Der Zug war vor Ort von 17:32 Uhr am 7. Februar 2025 bis 10. Februar 2025 um 05:00 Uhr abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Zug durch unbekannte Täter auf einer Fläche von ca. 70m² mit einem Graffiti besprüht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.250 Euro.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen die Angaben zu möglichen Tätern oder sonstige sachdienliche Hinweise machen können. Bitte melden Sie sich hierzu bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern per Email unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/340 730.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell