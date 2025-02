Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frage nach Zigarette eskaliert

Mainz (ots)

Am 10. Februar 2025 informierte eine Zeugin um 22:50 Uhr die Bundespolizei in Mainz über eine Auseinandersetzung zweier Männer in der S 8. Laut Aussage von Zeugen forderte ein 39-Jähriger eine Zigarette von einem 38-Jährigen. Dieser Aufforderung kam der 38-Jährige nicht nach, weshalb sein Gegenüber nach ihm schlug. Dies wehrte der Mann ab und schlug dem 39-Jährigen im Gegenzug mit seinem Handy auf den Kopf und fügte dem Mann eine Platzwunde zu. Der 38-Jährige verließ daraufhin bereits in Mainz Nord den Zug und wurde dort durch eine Streife der Bundespolizei gestellt; währenddessen nahmen Polizisten den 39- Jährigen nach Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof in Mainz in Empfang. Zeugen der wechselseitigen Körperverletzung konnten ebenfalls festgestellt und zu dem Sachverhalt befragt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Personen ihren Weg fortsetzen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den 39-Jährigen und wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 38-Jährigen eingeleitet.

