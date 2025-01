Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - wechselseitige gefährliche Körperverletzung Jugendlicher von Hbf Frankenthal bis Haltepunkt Freinsheim

Frankenthal/Freinsheim (ots)

Am 28. Januar 2025 um 21:45 Uhr gerieten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren am Hauptbahnhof in Frankenthal in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 16-Jährige setzte ein mitgeführtes Tierabwehrspray gegen seinen Kontrahenten ein. Beide Jungen bestiegen die RB 46 in Richtung Grünstadt, und im Zug setzte sich der Streit bis zum Halt in Freinsheim fort, wo sie den Zug verließen. Der 18-Jährige bewarf den 16-Jährigen am Haltepunkt Freinsheim mit Steinen, verfehlte ihn jedoch.

Die Polizei Bad Dürkheim stellte die beiden Streithähne vor Ort und trennte sie. Bei der Durchsuchung wurden bei dem 16-Jährigen ein Einhandmesser sowie das Tierabwehrspray aufgefunden und sichergestellt. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber von der Bundespolizei übernommen. Bei den Jugendlichen wurden keine Verletzungen festgestellt; eine medizinische Untersuchung lehnten beide ab. Der 16-Jährige wurde vor Ort in die Obhut des Erziehungsberechtigten übergeben, und beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Gegen beide Jungen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls, die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern per E-Mail unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/340 730 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

