Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raub am Bahnhof

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 19.07.2025, gegen 23:10 Uhr, wurde ein 18-Jähriger im Bereich des Bahnhofes durch zwei männliche Täter (ca. 175-180cm groß, ca. 17-20 Jahre alt, einer hatte dunkle, der andere hatte blonde Haare) bedrängt und körperlich angegangen. Weiterhin war eine weibliche Täterin (braune, lange Haare; schwarze Jeans; lackierte Fingernägel) anwesend. Die Täter entwendeten u.a. das Mobiltelefon des 18-Jährigen und flüchteten vom Tatort. Hierbei nutzte die weibliche Täterin ein Kleinkraftrad. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Ermittlungen in Bezug auf die Täter laufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

