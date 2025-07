POL-PDLU: Mit nicht zugelassenem Motorrad gefahren

Frankenthal (ots) - Am 21.07.2025, gegen 19.15 Uhr, meldete eine Zeugin, dass mehrere Jugendliche am Bahnhof in Flomersheim Zaunelemente beschädigen würden. Durch die eingesetzten Streifen konnten vor Ort insgesamt 12 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren angetroffen werden. Es konnte festgestellt werden, dass im dortigen Bahnhofsbereich mehrere Metallzaunelemente aus der Verankerung gerissen waren. ...

