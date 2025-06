Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich bei Gershasen forderte drei Verletzte

Westerburg-Gershasen (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 03.06.2025 um 14:03 Uhr wurden die Feuerwehren aus Westerburg, Gershasen, Sainscheid und Wengenroth zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Kreisstraße 73 bei Gershasen alarmiert. Vor Ort konnten die ersteintreffenden Einsatzkräfte glücklicherweise feststellen, dass keine Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren, jedoch eine Unfallbeteiligte noch in ihrem PKW saß. Diese konnte im Einsatzverlauf durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ohne technische Hilfsmittel schonend aus ihrem PKW gerettet werden.

Weiterhin sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab und unterstütze den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der weiteren Verletzten. Neben den Feuerwehren aus der VG Westerburg waren der Rettungsdienst Westerburg und Bad Marienberg, der Notarzt aus Hachenburg und der Rettungshubschrauber Christoph 23 aus Koblenz im Einsatz.

Bei dem Unfall erlitten zwei Personen mittelschwere und eine Person leichte Verletzungen. Alle wurden nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Kreistrasse blieb während der gesamten Einsatzdauer für den Verkehr voll gesperrt. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 16:00 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Gershasen, FF Sainscheid, FF Wengenroth, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Polizei Westerburg, Rettungsdienst Westerburg mit RTW und KTW, Rettungsdienst Bad Marienberg, Notarzt Hachenburg, Christoph 23 Koblenz

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

26

