Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Unwetter wütet über Verbandsgemeinde Westerburg - Feuerwehren im Dauereinsatz

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Verbandsgemeinde Westerburg (ots)

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg waren am Abend des 03.05.25 ab 17:24 Uhr im Dauereinsatz. Ein schweres Unwetter zog über die Verbandsgemeinde Westerburg hinweg und verursachte teils erhebliche Schäden.

In Willmenrod führte ein abgebrochener Dachständer an einem Wohnhaus zum ersten Einsatz. Kurz darauf wurden auf der Landesstraße 302 Willmenrod in Richtung Berzhahn mehrere umgestürzte Bäume gemeldet. Ein Autofahrer wurde mit seinem Fahrzeug zwischen den Bäumen eingeschlossen, blieb jedoch unverletzt.

In Berzhahn haben Sturmböen ein Dach abgedeckt, ein Strommast abgebrochen und mehrere Bäume entwurzelt - sowohl im Ortsgebiet als auch entlang der L-302 Richtung Willmenrod und der L-321 Richtung Wilsenroth. Um die Schäden beseitigen zu können, musste hier neben den Ortswehren auch die Drehleiter aus Westerburg eingesetzt werden.

In Girkenroth wurde ein Dach durch das Unwetter abgedeckt. Hier waren die Feuerwehren Girkenroth und Weltersburg zusammen mit der Drehleiter im Einsatz, um das Dach provisorisch abzudichten.

Auf der Bundesstraße 255 zwischen Obersayn und dem Hahner Stock wurde ein umgestürzter Baum von den Feuerwehren aus Rothenbach und Obersayn, sowie der Wehren aus Hahn am See/Elbingen und Meudt (VG Wallmerod), entfernt. Da sich in dem Baum ein Nest mit drei jungen Eulen befand, gestalteten sich die Arbeiten aufwendiger. Die Jungtiere wurden, nach Rücksprache mit Fachleuten der Bergischen Greifvogelhilfe, durch die Einsatzkräfte aus ihrer Baumhöhle gerettet und in Eigenregie in die Auffangstation nach Rösrath bei Köln verbracht. Nach Rettung der Eulen konnte der Baum beseitigt werden.

Weitere umgestürzte Bäume mussten bei Gemünden, Sainscheid, Höhn-Oellingen, Stockum-Püschen und Stahlhofen a.W. beseitigt werden. In Enspel wurde eine lose Kaminverkleidung entfernt. Durch abgeknickte Strommasten kam es in mehreren Gemeinden zu kurzzeitigen Stromausfällen. Um die Koordinierung der Einsatzkräfte durch die Feuerwehreinsatzzentrale Westerburg zu unterstützen, wurde auch die Führungsstaffel der VG Westerburg hinzualarmiert.

Auch das Lagezentrum Bevölkerungsschutz des Landes Rheinland-Pfalz in Koblenz informierte sich über die laufenden Einsätze und Stromausfälle in der Verbandsgemeinde.

Trotz erheblicher Sachschäden ist es erfreulicherweise zu keinen Verletzten gekommen. Die letzten Feuerwehrkräfte konnten gegen 21:10 Uhr in ihre Gerätehäuser zurückkehren.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Berzhahn, FF Enspel, FF Gemünden, FF Girkenroth, FF Höhn, FF Obersayn, FF Oellingen, FF Sainscheid, FF Stahlhofen am Wiesensee, FF Stockum-Püschen, FF Weltersburg, FF Westerburg, FF Willmenrod, FF Winnen, FF Wengenroth, Führungsstaffel VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Polizei, Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Lagezentrum Bevölkerungsschutz beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

Ca. 170 Einsatzkräfte

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell