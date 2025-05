Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: PKW brennt in Rotenhain vollständig aus - Rauch dringt in Mehrfamilienhaus ein

Rotenhain (ots)

Zu einem PKW-Brand wurden am Samstag, den 24.05.2025 um 11:34 Uhr die Feuerwehren aus Stockum-Püschen, Bellingen, Langenhahn und Hintermühlen in die Hauptstraße nach Rotenhain alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand ein PKW, welcher direkt vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt war, in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses hatten dieses bereits verlassen. Sofort wurden mehrere Angriffstrupps unter Atemschutz mit Strahlrohren eingesetzt, um die Flammen zu bekämpfen. Da das Feuer, insbesondere unter dem brennenden PKW, immer wieder aufflammte, wurde ein Schaumrohr vorgenommen. Somit konnte das Feuer erstickt und schlussendlich abgelöscht werden. Durch mehrere gekippte Fenster des angrenzenden Mehrfamilienhauses drang Brandrauch in einzelne Stockwerke und Wohnungen ein. Mit einen Überdrucklüfter wurden die betroffenen Bereiche, sowie das Treppenhaus vom Rauch befreit. Anschließend wurden, in Absprache mit der Polizei und den Bewohnern, alle Wohnungen mit einem Gasmessgerät begangen, um eine Ansammlung von gefährlichen Brandgasen auszuschließen. Nachdem es hier keine Feststellungen gab, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Im weiteren Einsatzverlauf konnte eine Katze, die sich offensichtlich durch ein gekipptes Fenster nach draußen retten wollte und feststeckte, von Feuerwehrkräften aus ihrer misslichen Lage befreit und wohlbehalten in die Wohnung zurückgebracht werden. Weitere fünf Katzen im Haus blieben ebenfalls unverletzt. An dem PKW entstand Totalschaden. Auch die Fassade des Wohnhauses, sowie einzelne Fenster wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandurasche aufgenommen. Der Einsatz war für die Wehren gegen 14:00 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Stockum-Püschen, FF Bellingen, FF Hintermühlen, FF Langenhahn, Atemschutzwerkstatt Höhn, Presseteam FF VG Westerburg, Wehrleitung VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Rettungsdienst Westerburg, Polizei Westerburg, Abwasserwerke VG Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

33

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell