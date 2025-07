Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter, Router, Fahrradteile, Handy und Bäume gestohlen - Unfall im Bus

Iserlohn (ots)

An der Sporenstraße wurde am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr ein E-Scooter gestohlen, der eigentlich mit einem Fahrradschloss an einem Briefkasten befestigt wurde. Als der Eigentümer zurückkam, hing nur noch das Schloss am Kasten. An dem von der Polizei zur Fahndung ausgeschriebenen E-Scooter hing das Versicherungskennzeichen 850RWL. Aus einem an der Zollernstraße abgestellten Wohnmobil wurde zwischen dem 26. Juni und Dienstagmorgen dieser Woche ein Wlan-Router gestohlen.

Selbst angeschlossene Fahrräder dienen Dieben noch als Ersatzteil-Lager. Das musste ein Fahrrad-Eigentümer feststellen, der sein Mountainbike über Nacht am Stadtbahnhof geparkt hatte. Als er sich am Donnerstagmorgen auf den Sattel schwingen wollte, war der nicht mehr da - genauso wie die Vorderbremse.

Zwei Olivenbäume haben offenbar einen neuen Standort bekommen: Am Mittwoch standen die Bäume, eingepflanzt in Töpfe, auf der Terrasse eines Restaurants Am Dicken Turm. Am nächsten Morgen waren die Olivenbäume samt Töpfen verschwunden. Der Eigentümer erstattete Anzeige bei der Polizei.

Einer 13-jährigen Schülerin wurde am Donnerstag an der Marienstraße in einem Linienbus das Mobiltelefon aus der Gesäßtasche gezogen. Die Schülerin war kurz nach 7.30 Uhr am Gymnasium in die Buslinie 218 eingestiegen und stand im Gang, als sie mitbekam, dass ihr jemand etwas aus der Tasche zog. Hinter ihr stand ein Unbekannter mit einem Handy in der Hand. Mit Hilfe anderer Busfahrgäste forderte sie ihr Telefon zurück. Obwohl er behauptete, das Gerät "gefunden" zu haben, gab er es zurück und stieg an der Haltestelle Marienstraße aus dem Bus. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Beim Anfahren eines Linienbusses ist am Donnerstag um 12.35 Uhr an der Straße Lanferkamp eine 67-jährige Rollator-Fahrerin umgestürzt und gegen eine Scheibe gefallen. Die umherfliegenden Glasscherben trafen einen hinter der Scheibe sitzenden 80-jährigen Fahrgast. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell