POL-MK: Nach Schüssen auf 24-Jährigen: Polizei bittet weiter um Hinweise

Kierspe (ots) - In der Nacht auf Donnerstag öffneten Unbekannte gewaltsam ein Auto am Hammerkamp und stahlen ein Portemonnaie samt Inhalt. Zwischen 21-8 Uhr schlugen sie zu und hebelten an der Fahrzeugtür, nun ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeiwache Meinerzhagen zu geben. Ebenso werden Hinweise zu einem Kupferdiebstahl am Glockenweg erbeten: hier haben Unbekannte zwischen ...

mehr