POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Um 13:54 meldeten Zeugen eine verletzte Person an der Heedfelder Straße, Höhe Frankenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer Schussabgabe auf einen 24-jährigen Lüdenscheider. Er kam ins Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Täter flüchtete auf einem E-Scooter in Richtung "Am Neuen Haus". Beschreibung: Männlich, ca. 180cm, Anfang 20, schlank, dunkel gekleidet, ...

