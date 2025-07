POL-MK: Verletzte Person nach Schussabgabe: Zeugen gesucht

Werdohl (ots) - Ein Werdohler wurde heute Morgen beim einem Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die B236 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 67-jährige um kurz nach 8 Uhr auf der B236 in Höhe der Einmündung "In der Lothmecke" mit seinem VW Transporter in ...

