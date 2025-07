Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß in Stolberg

Bild-Infos

Download

Stolberg (ots)

Bei einem Unfall zwischen Gressenich und Mausbach sind Dienstagnachmittag (01.07.25) zwei Menschen verletzt worden, eine Autofahrerin schwer.

Gegen 15:50 Uhr war die 29-jährige Alsdorferin in ihrem Auto auf der Gressenicher Straße unterwegs, als sie kurz vor dem Ortseingang Mausbach auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß, der in Richtung Gressenich unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die Unfallverursacherin schwer verletzt in ein Krankenhaus, der Fahrer aus dem entgegenkommenden Wagen (ein 58-jähriger Mann aus Würselen) wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme musste die Gressenicher Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Sekundenschlaf der 29-Jährigen ist als Unfallursache nicht auszuschließen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell