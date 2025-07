Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Portemonnaie und Kupfer gestohlen

Kierspe (ots)

In der Nacht auf Donnerstag öffneten Unbekannte gewaltsam ein Auto am Hammerkamp und stahlen ein Portemonnaie samt Inhalt. Zwischen 21-8 Uhr schlugen sie zu und hebelten an der Fahrzeugtür, nun ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeiwache Meinerzhagen zu geben. Ebenso werden Hinweise zu einem Kupferdiebstahl am Glockenweg erbeten: hier haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 13:30 Uhr, den unteren Teil eines Kupferrohres der Dachrinne demontiert und entwendet. Wer hat etwas gesehen? (lubo)

