POL-MK: 68 statt 30 km/h: Fahrverbot

Hemer (ots) - Eine 83-jährige Altenaerin befuhr am Montag gegen 13.40 Uhr die Ihmerter Straße in Fahrtrichtung Altena-Evingsen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Masten. Ein entgegen kommender Pkw konnte durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern. Ein Rettungswagen brachte die 83-Jährige ins Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe ...

mehr