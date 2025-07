Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelzug auf der BAB A7 zwischen AS Bad Hersfeld-West und Kirchheimer Dreieck verunfallt - lang andauernde Bergungsmaßnahmen mit weiter bestehender Verkehrsbeeinträchtigung

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Neuenstein. Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag (22.07.), gegen 16.20 Uhr, über einen Verkehrsunfall auf der A7, zwischen den AS Bad Hersfeld West und AD Kirchheim informiert. Hier befuhr ein 60-jähriger Mann aus Rumänien mit seinem Sattelzug die Bundesaustobahn in Fahrtrichtung Süd. Bei km 363 kam der Sattelzug, welcher mit Schweinehälften beladen war, aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Grünstreifen. Beim Zurückzusteuern geriet der Sattelzug ins Schleudern, kippte auf die rechte Seite und kam auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der 60-jährige Fahrer schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda geflogen. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Bad Hersfeld gebunden. Durch die eingesetzte Polizeistreife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld musste zunächst bis 18 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet werden. Anschließend konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, in der Zeit erfolgte die Entladung des Sattelzuges und die Vorbereitung der Bergung. Während des Aufrichtevorgangs mit Kran und Luftkissen und der endgültigen Bergung des Sattelzuges durch einen regionalen Bergedienst kam es um Mitternacht nochmals zu einer 30-minütigen Vollsperrung. Aktuell bleiben der rechte und mittlere Fahrstreifen auf Höhe der Unfallstelle für weitere Aufräumarbeiten bis zum Mittwochmorgen weiterhin gesperrt. Der Verkehr fließt bis dahin über den linken Fahrstreifen.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Ladung muss vernichtet werden.

