Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeieinsatz in der Schumannstraße

Fulda (ots)

Am Mittwochmittag (23.07.) kam es gegen 13 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Schumannstraße. Hintergrund war die Mitteilung über Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Da die Lage zunächst unklar war, waren mehrere Streifen mit entsprechender Schutzausstattung vor Ort. Die Beamtinnen und Beamten konnten die Situation schnell kommunikativ lösen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten zwei sich bekannte Männer zunächst verbal miteinander in Streit. Die Auseinandersetzung mündete in einer gegenseitigen Bedrohung. Verletzt wurde niemand. Einer der Männer wurde zur Polizeistation Fulda sistiert. Die Polizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Julissa Sauermann

