POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen

Eichenzell. Am Dienstag (22.07.) kam es gegen 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand. Ein 62-jähriger Linienbusfahrer aus Hosenfeld befuhr die Hattenhöfer Straße. Zeitgleich bog ein 43-jähriger Skoda-Fahrer aus Sinntal aus einem Einmündungsbereich auf Höhe der Hausnummer 23 in die Hattenhöfer Straße in Richtung Büchenberg ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand

Kirchheim. Am Montag (21.07.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer die K 35 aus Richtung Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Goßmannsrode. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der Kradfahrer kam zu Sturz, wurde leichtverletzt und zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Bad Hersfeld. Am Montag (21.07.), gegen 14.10 Uhr, befuhr eine 83-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw die Friedrich-Ebert-Straße kommend in Fahrtrichtung Seilerweg. Eine 24-jährige Frau aus Hauneck fuhr mit ihrem Bus vom Vlämenweg kommend in Fahrtrichtung Seilerweg. An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße Ecke Seilerweg kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Omnibus. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

