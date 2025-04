Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung: Kiel - Blücherplatz, Küchenbrand, keine Menschenleben in Gefahr

Kiel (ots)

Kurz vor 12:00 Uhr teilten mehrere Anrufer der Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) Mitte über den Notruf mit, dass es in einer Küche im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Gneisenaustraße (Kiel) brennen solle. Personen seien nicht mehr in der betroffenen Wohnung. Durch eine in unmittelbarer Nähe befindliche Rettungswagenbesatzung wurde die Notrufmeldung kurz darauf bestätigt.

Der Küchenbrand konnte im weiteren Verlauf zügig durch einen Trupp unter Atemschutz im Innenangriff gelöscht und die Wohnung anschließend belüftet werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Im Einsatz befanden sich ca. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Kiels.

