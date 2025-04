FW-Kiel: Einsatzreicher Nachmittag für die Feuerwehr Kiel

Feuerwehr Kiel

Die Feuerwehr Kiel wurde am Donnerstagnachmittag parallel an mehreren Einsatzstellen gefordert. Innerhalb von drei Minuten wurden der IRLS-Mitte zwei Verkehrsunfälle über den Notruf gemeldet. Ein PKW hatte sich auf der Autobahn A215 überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Person in dem PKW konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Kräfte der Hauptfeuerwache versorgten die Person und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Kieler Krankenhaus. An der zweiten Einsatzstelle, in der Kieler Innenstadt, kollidierten zwei PKWs miteinander. Hierbei kippte einer der PKWs auf die Fahrzeugseite. Umgehend wurde ein Teil der bereits auf Anfahrt befindlichen Kräfte der Hauptfeuerwache in die Innenstadt umgeleitet. Weitere Kräfte der Ost- und Nordfeuerwache wurden zu den Einsatzstellen entsandt, um die Kolleg*innen zu unterstützen. Auch hier konnten sich alle Fahrzeuginsassen selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Die drei beteiligten Personen wurden durch den Kieler Rettungsdienst erstversorgt und anschließend auf die Kieler Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verteilt. An beiden Unfallstellen unterstützte die Feuerwehr bei den Aufräumarbeiten und sicherte auslaufende Betriebsstoffe. Zur Absicherung des restlichen Stadtgebiets wurden Einheiten der Nordfeuerwache zentralisiert und rücken von hier zu weiteren kleineren Feuerwehreinsätzen aus.

