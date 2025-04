FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz im Kieler Weg in Kiel - Neu Meimersdorf. Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen. Rückfragen bitte ...

mehr