Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstag (03.07.2025) bei einer Auseinandersetzung an der Konrad-Adenauer-Straße lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann befand sich gegen 21.20 Uhr am Stadtpalais, als er mit einem 46-Jährigen in eine verbale Auseinandersetzung geriet, die handgreiflich wurde. Im weiteren Verlauf mischte sich ein weiterer bislang unbekannter Täter in die Auseinandersetzung ein. Dabei stürzte der 45-Jährige und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte stellten zudem eine Stichwunde im Halsbereich des 45-Jährigen fest und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich befindet sich der 45-Jährige außer Lebensgefahr. Beamte nahmen den 46-Jährigen in Tatortnähe fest. Der zweite Täter flüchtete unerkannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 46-Jährigen wieder auf freien Fuß. Der flüchtige Tatverdächtige war etwa 30 Jahre alt und hatte einen dunkleren Hauttyp. Er hatte eine sportliche Figur, kurze, dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem grünen oder hellen T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell