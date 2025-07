Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Pizzeria - E-Scooter entwendet - Mehrere Diebstähle - Gefährliche Körperverletzung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Pizzeria

Cornberg. Mittels eines unbekannten Werkzeugs verschafften sich Einbrecher zwischen Mittwochabend (23.07.) und Donnerstagnachmittag (24.07.) Zutritt zu einer Pizzeria in der Hauptstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie Lebensmittel im Wert mehrerer hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Ein weiß-blauer E-Scooter der Marke "Zhejiang Tzianying LTD" wurde am Mittwoch (23.07.), zwischen 15 und 23 Uhr, durch Unbekannte entwendet. Der E-Scooter im Wert von rund 700 Euro war zum Tatzeitpunkt auf einem Gehweg in der Weimarer Straße im Stadtteil Hohe Luft abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Diebstähle

Breitenbach am Herzberg. Auf einem Festivalgelände in der Straße "Hof Huhnstadt" in Gehau kam es zwischen Mittwochabend (23.07.) und Donnerstagmorgen (24.07.) zu mehreren Diebstahlsdelikten. Betroffen waren mehrere Zelte und Fahrzeuge - darunter ein Ford Tourneo und ein Fiat - im Bereich des Camping- und Zeltplatzes. Die Langfinger durchwühlten jeweils das Innere und entnahmen aus mehreren Geldbörsen Bargeld im Wert mehrerer hundert Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnwagen

Bebra. Ein in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellter Wohnwagen des Herstellers "Adria Caravan" war zwischen Donnerstag (10.07.) und Donnerstag (24.07.) Ziel Unbekannter. Die Langfinger schlugen die Heckscheibe ein und verschafften sich so unerlaubt Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen von einem grauen Skoda Oktavia den Heckscheibenwischer ab und verursachten dadurch rund 100 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug war in der Erfurter Straße in Hohe Luft geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Bad Hersfeld. Eine Zeugin informierte am Donnerstagabend (24.07.), gegen 19.50 Uhr, die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Kolberger Straße. Augenscheinlich wurde eine Person von vier Teenagern zusammengeschlagen. Als die Streife kurze Zeit später vor Ort eintraf, waren weder die Tatverdächtigen noch die geschädigte Person vor Ort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Personen, zwei 18-Jährige aus Hannover sowie ein 15-Jähriger aus Seelze, vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf des Abends ging gegen 20.20 Uhr ein weiterer Anruf bei der Polizei ein. Ein Jugendlicher gab an, von einer mehrköpfigen Personengruppe in der Chemnitzer Straße attackiert worden zu sein. Der 16-Jährige aus Bad Hersfeld, bei dem es sich nach aktuell vorliegenden Informationen um den vierten Tatverdächtigen der ersten Auseinandersetzung handelt, wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt und anschließend ebenfalls vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzungen sind derzeit noch unklar. Zeuginnen und Zeugen, die am Abend im Bereich der Kolberger Straße und Chemnitzer Straße sowie umliegenden Straßenzügen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den anderen Beteiligten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell