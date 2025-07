Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht- Hinweise erbeten

Ludwigsau. Am Mittwoch (23.07.), gegen 14 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zunächst rückwärts die Rosengasse in Friedlos. Als er diese vorwärts wieder verlassen wollte und nach links in die Reiloser Straße einbog, touchierte er eine Mauer und beschädigte diese. An der Kreuzung Kasseler Straße blieb er stehen, schaute sich sein Fahrzeug an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Leichtverletztem

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (24.07.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Bad Hersfeld die Meisebacher Straße stadteinwärts um nach links in die Straße "An der Sommerseite" einzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte er hierbei mit dem entgegenkommenden BMW eines 38-Jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld zusammen. Der 38-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Es entstand Sachschaden von rund 16.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell