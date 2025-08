Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Autobahn 1, Bereich Pansdorf

Brennender Pkw A 1

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (05.08.2025) geriet auf der Autobahn 1 in Höhe Pansdorf ein Pkw mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Löscharbeiten wurde die Strecke vollständig gesperrt.

Gegen 16:10 Uhr befuhr ein Ostholsteiner mit seinem Opel die Autobahn in Fahrtrichtung Fehmarn. Nach aktuellem Informationsstand entstand in Höhe der Anschlussstelle Pansdorf durch einen technischen Defekt ein Feuer im Fahrzeug. Die Flammen breiteten sich kurz darauf auf den gesamten Pkw aus, der in voller Ausdehnung brannte. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, blieb unverletzt und alarmierte die Rettungskräfte.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Polizei und Feuerwehr die Autobahn 1 für etwa 30 Minuten beidseitig. Eingesetzt waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Sereetz, Ratekau, Pansdorf und Luschendorf. Der neun Jahre alte Opel wurde nach Abschluss der Löscharbeiten von einem Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Durch die Flammen wurde zudem die Fahrbahndecke beschädigt.

