POL-HL: OH - Eutin / Ferienradfahrkurs der Polizei begeistert Kinder

25 junge Radfahrerinnen und Radfahrer im Alter von 7 bis 9 Jahren nahmen vom 28.07. bis zum 30.07.2025 in Eutin mit großer Begeisterung an einem dreitägigen Ferien-Radfahrkurs der Polizei teil. Jeweils drei Stunden täglich übten die Kinder unter Anleitung zweier Polizeibeamtinnen der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck in der ersten Woche der Sommerferien auf dem Verkehrsübungsplatz - mit viel Spaß, aber auch mit dem nötigen Ernst.

Auf dem Programm standen motorische Übungen wie das Slalomfahren, der kontrollierte Schulterblick während der Fahrt, einhändiges Lenken sowie das Fahren über eine Wippe - Fähigkeiten, die nicht nur Konzentration, sondern auch Koordination erfordern. Ein besonderes Augenmerk legten die Polizeiverkehrslehrerin Heike Schmidt und ihre Kollegin Andrea Otte neben den Regeln auf das rücksichtsvolle Miteinander im Straßenverkehr. Die beiden Präventionsbeamtinnen sind sich einig: "Jeder kann Fehler machen. Verkehrssicherheit beginnt mit dem Willen, sich an Regeln zu halten, gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Blick für andere - das haben wir spielerisch, aber nachdrücklich vermittelt."

Höhepunkt des Kurses war eine gemeinsame Ausfahrt durch Eutin. Dabei wurden Radwege erkundet, das richtige Verhalten im Straßenverkehr besprochen und altersgerechte Wegführungen thematisiert. Denn: welcher Weg für Rad fahrende Kinder der richtige ist, hängt vom Alter ab. Während Kinder unter acht Jahren verpflichtend den Gehweg nutzen müssen, müssen sie ab zehn Jahren auf der Straße fahren, wenn kein Radweg vorhanden ist.

Die Polizeiverkehrslehrerinnen nahmen den Ferienkurs als vollen Erfolg wahr. Das Angebot hat dazu beigetragen die Grundschüler für ihr Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren und ihnen das nötige Selbstvertrauen für eigene Fahrten zu geben. Die Kinder genossen die Mischung aus Bewegung, Spaß und Wissen merklich.

