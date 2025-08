Lübeck (ots) - Am Montagnachmittag (28.07.2025) kam es zu einem Betrugsdelikt, bei dem die Tatverdächtigen eine Summe von circa 25.000EUR erlangten. Die Seniorin hatte einen Schockanruf erhalten, in dem sie immer wieder aufgefordert worden war, eine Kaution auszuhändigen. Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. In der ...

