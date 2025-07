Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Wohnungsbrand in Okrifteler Hochhaus - Mehrere Menschen und Tiere gerettet

Hattersheim am Main (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag wurden die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main um 15:02 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Feuer Mehrfamilienhaus - Menschen in Gefahr" (F2Y-MFH) zu einem Wohnhochhaus in der Sindlinger Straße im Stadtteil Okriftel alarmiert. Neben der automatischen Auslösung der Brandmeldeanlage gingen zeitgleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein.

Bereits auf der Anfahrt meldete ein Anrufer eine verrauchte Wohnung im 6. Obergeschoss und zwei Personen auf einem Balkon auf der Gebäuderückseite. Der ersteintreffende Stadtbrandinspektor und Einsatzleiter David Tisold bestätigte ein Feuer mit Rauchentwicklung im mittleren der drei Hausabschnitte des Hochhauses.

Über die Hattersheimer Drehleiter konnten drei Personen sowie zwei Katzen aus dem verrauchten Bereich auf der Rückseite des Gebäudes gerettet werden. Gleichzeitig ging auf der Vorderseite die Drehleiter der Feuerwehr Hofheim mit einem Atemschutztrupp in Stellung. Der Bewohner der betroffenen Wohnung sowie ein Hund aus einer Nachbarwohnung konnten über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht werden.

Zur Brandbekämpfung und Kontrolle angrenzender Wohnungen wurden insgesamt fünf Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Dabei kam auch das einsatztaktische Konzept der Feuerwehren für Brände in Wohn- und Hochhäusern zum Tragen: Ein Depot mit Gerät und weiteren Trupps wurde unterhalb des Brandgeschosses eingerichtet.

Das Feuer konnte auf die betroffene Wohnung begrenzt werden. Durch die Rauchausbreitung über den Flur wurden jedoch mehrere Nachbarwohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandwohnung sowie eine angrenzende Wohnung sind aktuell nicht mehr bewohnbar.

Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hattersheim, Okriftel, Eddersheim sowie Hofheim, des DRK-Ortsvereins Hattersheim, der Rettungsdienstorganisationen mit Leitendem Notarzt und Organisatorischem Leiter sowie der Polizei waren im Einsatz. Die Sindlinger Straße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

Die Schnelleinsatzgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) Hofheim verschloss im Anschluss die aufgebrochenen Fenster und Türen der betroffenen Wohnungen zur Eigentumssicherung. Insgesamt wurden vier betroffene Personen durch den Rettungsdienst untersucht und betreut.

Dank des koordinierten Einsatzes aller Beteiligten konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und mehrere Menschen und Tiere aus dem Gefahrenbereich gerettet werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell