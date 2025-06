Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: 27 Jugendliche legen erfolgreich Jugendflamme Stufe 1 ab

Hattersheim am Main (ots)

In dieser Woche konnten insgesamt 27 Mitglieder der Jugendfeuerwehren Hattersheim und Eddersheim erfolgreich die Jugendflamme Stufe 1 ablegen. Die Prüfungen fanden am Dienstag bei der Jugendfeuerwehr Hattersheim und am Donnerstag bei der Jugendfeuerwehr Eddersheim statt.

Die Jugendflamme ist ein bundesweit einheitliches Ausbildungs- und Leistungsabzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr. In der Stufe 1 wird grundlegendes Wissen rund um die Feuerwehr vermittelt und abgefragt - darunter beispielsweise der Aufbau eines Löschangriffs, das korrekte Absetzen eines Notrufs, das Anfertigen feuerwehrspezifischer Knoten sowie die Absolvierung eines Hindernisparcours. Ergänzt wird die praktische Prüfung durch einen schriftlichen Wissenstest.

Svenja Baum, Stadtjugendfeuerwehrwartin der Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main, zeigt sich stolz über die gezeigte Leistung: "Die Jugendflamme Stufe 1 ist für viele der erste große Meilenstein in ihrer Feuerwehrlaufbahn. Alle Teilnehmenden haben mit viel Engagement und Teamgeist gezeigt, was sie gelernt haben. Das ist gelebte Nachwuchsarbeit und ein starkes Zeichen für die Zukunft unserer Feuerwehr."

Die Jugendfeuerwehren leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung, sondern fördern auch frühzeitig Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und technisches Verständnis bei jungen Menschen.

