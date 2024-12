LPI-SHL: Außenspiegel abgetreten

Bad Salzungen (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10:00 Uhr, gewaltsam in eine Gaststätte in der Straße "Silge" in Bad Salzungen ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten etwa 150 Euro Bargeld sowie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der ...

