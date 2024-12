LPI-SHL: Drogenvortest positiv - Beifahrer leistet Widerstand

Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten am späten Mittwochabend einen Autofahrer in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl. Da ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten. Die Beamten untersagten ihm vorerst die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

