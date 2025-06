Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Sommer, Cocktails und Blaulicht-Erlebnisse: Die Feuerwehr-Veranstaltungen 2025 in Hattersheim am Main

Auch 2025 laden die drei Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main wieder zu ihren traditionellen Veranstaltungen ein - mit bewährten Klassikern und neuen Akzenten. Ob geselliges Beisammensein beim Cocktailabend, zünftige Oktoberfeststimmung oder Feuerwehr zum Anfassen beim Tag der offenen Tür: Für alle Generationen ist etwas dabei.

Feuerwehr Eddersheim - Cocktailabend & Tag der offenen Tür

Den Auftakt macht in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Eddersheim mit ihrem beliebten Cocktailabend am Freitag, den 4. Juli 2025. Ab 19:00 Uhr können sich die Gäste auf leckere, fruchtige Cocktails, frisch gegrillte Riesenburger und Livemusik von "Catalina & Friends" freuen. In entspannter Atmosphäre lässt sich die Woche bei guter Musik und kühlen Getränken perfekt ausklingen. Besonders lohnenswert ist ein frühes Erscheinen, denn von 19:00 bis 20:00 Uhr ist Happy Hour. Der Eintritt ist frei.

Bereits zwei Tage später, am Sonntag, den 6. Juli 2025, öffnet die Feuerwehr Eddersheim dann erneut ihre Tore - diesmal zum Tag der offenen Tür. Ab 10:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm für die ganze Familie. Neben herzhaftem Spießbraten, frisch gezapftem Bier und einer großen Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und Muffins gibt es eine Hüpfburg, Spiele und Aktionen für Kinder sowie Livemusik und spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr. Höhepunkt ist eine große Tombola mit attraktiven Preisen. Der Eintritt ist auch hier frei.

Feuerwehr Okriftel - Sommerfest mit Tag der offenen Tür

Am Samstag, den 6. September 2025, lädt die Freiwillige Feuerwehr Okriftel zu ihrem neu aufgelegten Sommerfest mit Tag der offenen Tür ein. Nach einigen Jahren in anderer Form kehrt die Veranstaltung zurück zum traditionellen Format "am Feuerwehrhaus - wie damals". Los geht es dieses Mal bereits ab 14:00 Uhr. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg und Kinderanimation, für Technikbegeisterte eine Fahrzeugausstellung und eine Schauübung. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Neben Klassikern vom Grill werden hessische Spezialitäten und kalte Getränke angeboten. Die Feuerwehr Okriftel freut sich auf zahlreiche Gäste und einen gemeinsamen, geselligen Nachmittag.

Feuerwehr Hattersheim - Oktoberfest & Tag der offenen Tür

Am zweiten Septemberwochenende folgt schließlich ein ganz besonderes Highlight: Am Freitag, den 12. September 2025, findet das zweite Oktoberfest der Freiwilligen Feuerwehr Hattersheim statt. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr heißt es ab 18:30 Uhr wieder "O'zapft is" in der Schulstraße. Für Stimmung sorgt die Liveband "Eine Band namens Wanda", dazu gibt es frisches Bier vom Fass und herzhafte Schmankerl vom Grill. Der Eintritt beträgt 10 EUR, der Vorverkauf läuft bereits (https://oktoberfestfwh.ticket.io/). Da die Veranstaltung im vergangenen Jahr ausverkauft war, empfiehlt sich eine frühzeitige Ticketreservierung.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Hattersheim am Sonntag, den 14. September 2025. Ab 10:00 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, die Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte hautnah zu erleben. Neben Fahrzeugausstellungen und Schauübungen gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sowie eine Grill- und Kuchentheke. Die Feuerwehr freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher, die sich für den Bevölkerungsschutz interessieren und einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten.

