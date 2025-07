Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Vier Einsätze bei extremer Hitze: Feuerwehr Hattersheim am Main gefordert

Hattersheim am Main (ots)

Am Mittwoch, den 2. Juli 2025, wurde die Feuerwehr Hattersheim am Main bei gleich vier Einsätzen gefordert. Die außergewöhnlich hohen Temperaturen von um die 40 Grad Celsius stellten dabei eine zusätzliche Belastung für die Einsatzkräfte dar.

Brand in Straßenablauf in der Innenstadt

Der erste Einsatz des Tages erfolgte um 09:25 Uhr in der Hattersheimer Hauptstraße. In einem Straßenablauf war ein Feuer ausgebrochen, das noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Mitarbeitenden einer Bäckerei mit eigenen Mitteln weitgehend gelöscht werden konnte. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten den betroffenen Sinkkasten mit der Wärmebildkamera und führte Nachlöscharbeiten durch, um Glutnester abzulöschen und eine erneute Brandentwicklung auszuschließen.

Technische Hilfe im Stadtpark

Gegen 11:16 Uhr wurden die hauptamtlichen Gerätewarte zur Unterstützung der Stadtwerke in den Stadtpark gerufen. Nach abgeschlossenen Reparatur- und Reinigungsarbeiten übernahmen die Einsatzkräfte das Wiederbefüllen des Weihers im Stadtpark.

Personenrettung aus Böschung

Um 13:46 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einer Personenrettung im Bereich "An der Ölmühle". Zwei Passanten hatten Hilferufe aus einer Böschung vernommen und den Notruf gewählt. Eine Person war hangabwärts in ein dichtes Dornengestrüpp gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Feuerwehr rettete die verletzte Person über eine Steckleiter und übergab sie an den Rettungsdienst, der eine medizinische Versorgung und den Transport in ein Krankenhaus übernahm. Auch der Hund der betroffenen Person wurde von der Feuerwehr in Obhut genommen und später durch Angehörige auf der Feuerwache abgeholt.

Explosion in Paketzentrum - glücklicher Ausgang

Der vierte Einsatz des Tages führte die Kräfte um 17:05 Uhr in die Philipp-Reis-Straße. In einem dort ansässigen Paketzentrum war es zum Zerknall eines Druckgasbehälters der Rauchabzugsanlage gekommen. Eine weitere Kohlendioxidflasche wurde infolgedessen beschädigt und strömte ab. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich, musste aber nicht weiter tätig werden. Ein Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf ein Knalltrauma durch den Rettungsdienst behandelt. Ein zweiter Betroffener war bereits nach Hause gefahren, wurde dort jedoch ebenfalls medizinisch versorgt, nachdem die Leitstelle Frankfurt einen Rettungswagen dorthin entsandt hatte.

Einsätze bei extremer Hitze

Die Einsätze an diesem Tag verlangten den Einsatzkräften bei Temperaturen von nahezu 40 Grad Celsius höchste Konzentration und körperliche Leistungsfähigkeit ab. Die enorme Hitze erhöhte die Belastung deutlich - insbesondere bei Arbeiten in voller Schutzausrüstung oder in schwierigem Gelände. Auch solche klimatischen Extrembedingungen gehören zunehmend zum Alltag der Feuerwehren.

