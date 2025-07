POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Widerstand, Unfälle und Unfallfluchten, Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Aalen

Remshalden-Geradstetten: In Mehrzweckhalle eingebrochen

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Täter in die Wilhelm-Enßle-Halle in der Friedensstraße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen, allerdings hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7:20 Uhr und 19:50 Uhr wurde im Dorothea-Schlegel-Weg ein geparkter Renault von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Renault wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Haubersbronn: Polizist gebissen und verletzt

Am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr verständigten Zeugen aufgrund eines lautstarken Streits im Storchengäßle die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen einem 50-jährigen Anwohner und einer 52-jährige Frau zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen war, bei der sich beide Beteiligten Verletzungen zugezogen hatten. Als der Frau ein Platzverweis für die Wohnung des Mannes ausgesprochen wurde und sie der Wohnung verwiesen werden sollte, schlug und trat sie in Richtung der Beamten und biss einen Polizisten in den Finger. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Frau wurden anschließend Handschließen angelegt und sie wurde aus dem Gebäude verbracht. Beide Personen müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Winterbach: Mann von Unbekannten attackiert - Zeugen gesucht

Ein 34-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Donnerstag gegen 01:20 Uhr in der Neuen Gasse von mindestens drei bisher unbekannten Tätern angegriffen und hierbei schwer verletzt. Den Männern gelang noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht, sie konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zu den Tätern sowie den Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden

Backnang/Waldrems: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Ein 48-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch, gegen 20:40 Uhr die Bundesstraße B14 in Richtung Backnang. Auf Höhe der Spurzusammenführung bei Waldrems kam der 48-Jährige aus noch unklarer Ursache zu Fall und war nicht mehr ansprechbar. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Bundesstraße kurzzeitig in nördlicher Richtung gesperrt werden. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen zur Unfallursache.

Fellbach/Schmiden: Wiese in Brand gesetzt

Zwischen Stuttgart-Neugereut und Schmiden, warfen am Mittwoch gegen 23:10 Uhr, zwei 17-jährige Jugendliche selbstgebastelte "Molotowcocktails" auf eine Wiesenfläche südlich der Tournonstraße (K1855). Dadurch geriet die Wiese kurzzeitig in Brand. Die Feuerwehr Fellbach/Schmiden war mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die zwei Jugendlichen müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: LKW übersehen - Unfall

Am Mittwoch, gegen 20:20 Uhr wollte ein 85-jähriger VW-Fahrer im Kappelbergtunnel vom rechten Fahrstreifen der B14 aufgrund einer Baustelle in Fahrtrichtung Waiblingen auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah der 85-Jährige den neben ihm in gleicher Richtung fahrenden LKW eines 23-Jährigen. Beim Spurwechsel kam es zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

